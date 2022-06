Stranger Things 4: il trailer del Volume 2 mostra la sete di vendetta di Vecna

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del Volume 2 di Stranger Things 4, seconda parte di stagione che concluderà la storia (prima della quinta e ultima stagione) e che verrà distribuita sulla piattaforma digitale il prossimo 1° luglio. Le emozionanti immagini ci mostrano i nostri protagonisti costretti allo scontro definitivo.

Come già faceva la prima parte della stagione, ampio risalto viene dato al personaggio di Max interpretato da Sadie Sink e un'altra prova è l'inserimento in colonna sonora di Running Up The Hill di Kate Bush, al centro di uno dei momenti più emozionanti del Volume 1 che vedeva protagonista proprio la giovanissima attrice.

La stagione 4 di Stranger Things ha guadagnato recensioni più che positive, ottenendo un punteggio di gradimento dell'84% su Rotten Tomatoes. Essendo giunta quasi alla fine di un epico racconto, i 5 episodi dello show dei fratelli Duffer non solo sono più oscuri e maturi rispetto alle stagioni precedenti, ma espandono la mitologia della serie in modi estremamente eccitanti.

Stranger Things è la serie in lingua inglese più vista in assoluto su Netflix. I primi 5 episodi di Stranger Things 4 hanno ricevuto oltre 781,04 milioni di ore di visualizzaziono nei suoi primi 20 giorni di messa in onda su Netflix, eclissando il precedente record detenuto dalla stagione 1 di Bridgerton (625 milioni) e il suo sequel (656 milioni). Il capitolo 4 ha raccolto 335,01 milioni di ore visualizzate solo nella prima settimana di rilascio, e tutte e 4 le stagioni di Stranger Things sono entrate nella top 10 degli show più visti.

Vi ricordiamo che Stranger Things 4 Volume 2 verrà diffusa il prossimo 1 luglio e siamo certi che i due episodi restanti riusciranno a fare ancora meglio dei primi arrivati in streaming lo scorso 27 maggio. Voi cosa ne pensate?