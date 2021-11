Stranger Things 4, tutte le trame che la nuova stagione dovrà risolvere

Più di due anni sono trascorsi ormai dalla terza stagione di Stranger Things, ricca di tanti nuovi personaggi ma conclusasi anche con drammatici colpi di scena, in un finale di stagione che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco da dove dovrà ripartire la quarta stagione per riallacciare i collegamenti, soprattutto fra i personaggi.

Da quando Netflix, costretta dai continui rinvii a causa della pandemia da Covid-19, ha programmato l'uscita della nuova stagione per il 2022, sono molte le anticipazioni rivelate da teaser e clip sulla quarta stagione, che a quanto pare potrebbe essere l’ultima – secondo le volontà dei Fratelli Duffer – seppur divisa in due parti. Li abbiamo già analizzati e discussi in questo approfondimento su cosa aspettarsi da Stranger Things 4. Ripartiremo proprio da lì per ricapitolare tutte le trame e gli archi narrativi che la stagione in arrivo andrà a chiudere se, effettivamente, dovesse rivelarsi l'ultima.

La prima grande domanda è, ovviamente, dove sia finito lo Sceriffo Hopper, interpretato da David Harbour, che di recente ha raccontato come Netflix volesse affossare Stranger Things. Lo credevamo morto sotto il mall di Hawkins ma lo ritroviamo, vivo e vegeto, nel nuovo trailer in Kamchatka. Che sia stato inghiottito e poi risputato dal sottosopra in uno dei nuovi accessi aperti dai russi? O semplicemente fatto prigioniero, come poteva anticipare la scena post credits, dopo essere sopravvissuto all'esplosione? Il suo personaggio è senz'altro uno dei più amati della serie e dovrà dare molte risposte prima di vedere concluso il suo arco narrativo.

Le dovrà sicuramente alla sua compagna in pena, Joyce (Winona Ryder), che apre la strada a tutta una serie di relazioni fra personaggi apparentemente interrotte nel finale di stagione. Con il trasferimento dei Byers lontano da Hawkins, sono infatti molte le coppie a distanza che sperano in un riavvicinamento: Jonathan e Nancy si erano salutati con un bacio e così avevano fatto Undi e Mike, promettendosi di mantenere una relazione a distanza. Sono quindi almeno tre gli archi di coppia che aspettano di concludersi, più uno bonus di carattere (forse) non amoroso. Stiamo parlando ovviamente di Robin e Steve: il secondo, completamente cotto, aveva perso le speranze dopo che la prima si era rivelata con un inaspettato coming out. Come si evolverà l'amicizia fra i due, gli unici rimasti insieme a fine stagione?

Infine, le domande di rito, tutt'altro che secondarie. Dov'è finita Kali, la sorella riapparsa di Undi? Il suo è un personaggio di certo troppo importante perché i Duffer ne abbandonino l'arco narrativo. Non bisogna dimenticare inoltre, proprio in riferimento a Undi, che la ragazza ha perso i suoi poteri nello scontro col Mind Flayer. Una perdita gravissima in vista dello scontro, che si prepara epocale, con i russi interessati al Sottosopra e pronti a scatenarne le mostruosità: l'ultima grande minaccia da chiudere assieme a tutti i portali, prima del finale di serie. Per dirla con Finn Wolfhard insomma, Stranger Things 4 sarà molto incasinata, stando a quanto anticipato dall'attore.