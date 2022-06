Stranger Things 4 è ufficialmente la serie anglofona più vista su Netflix

Mentre attendiamo il volume 2 di Stranger Things 4, la prima parte continua a registrare grandi numeri, facendo diventare Stranger Things la serie anglofona più vista su Netflix, superando anche successi come Bridgerton.

Questo primo capitolo dello show dei Duffer Brothers ha raccolto altre 159,24 milioni di ore visualizzate nella sua seconda settimana di rilascio, portando il totale a 781,04 milioni di ore visualizzate in 17 giorni. Come sappiamo la piattaforma misura generalmente il numero di spettatori che hanno visto una serie durante i primi 28 giorni in cui il prodotto è disponibile sul servizio. Fino ad ora in cima a questa classifica c'erano la stagione 2 di Bridgerton (656 milioni) e la stagione 1 di Bridgerton (625 milioni), che dopo le cifre registrate da Stranger Things 4 sono ora scivolate rispettivamente al secondo e terzo posto.

Tuttavia la serie americana non è prima nella classifica mondiale, perché quel posto è occupato da Squid Game, vero e proprio fenomeno di quest'anno, che si erge con i suoi sorprendenti 1,65 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni. Ma non bisogna dimenticare che la seconda parte della serie dei Duffer non è ancora arrivata sulla piattaforma, quindi questi numeri non sarebbero "completi".

