Stranger Things 4, le ultime novità sulla produzione dell'ultima stagione

E' ormai ufficiale: Stranger Things 4 uscirà nel 2022. Ad annunciarlo è stato un trailer reso pubblico qualche giorno fa sulla NBC, nel corso della trasmissione delle gare delle Olimpiadi. Ma quindi a che punto sarebbe dunque la produzione?

Le riprese della quarta stagione erano iniziate nel Marzo 2020, subito interrotte per cause di forza maggiore. Sono poi riprese il 28 Settembre 2020. David Harbour, interprete di Hopper, ha recentemente dichiarato che sarebbero ora in dirittura di arrivo. Dovrebbero infatti concludersi a fine Agosto, e non dovremmo avere particolari ritardi, nonostante la recente notizia di un incendio scoppiato sul set di Stranger Things 4. Secondo quanto riportato, infatti, il set dello show è stato divorato dalle fiamme. La situazione è stata però presa subito sotto controllo dai vigili del fuoco e nessuno è stato ferito. Ci si chiede ora se questo provocherà almeno un leggero allungamento dei tempi. Ma che, comunque, non ci porterebbe oltre il 2022, data ormai annunciata.

In ogni caso, concludendo le riprese a fine Agosto, i fratelli Duffer dovrebbero poi andare in post-produzione con la loro serie in autunno. Non è impensabile, a questo punto, che lo show possa uscire nella primavera del 2022. La produzione, infatti, sarebbe ormai a buon punto, con la maggior parte del materiale girato. Certo, la post non è un gioco da ragazzi, ma ci porta già a metà dei lavori.

Ai fan non resta che sperare che che vada tutto come previsto, mentre si attendono maggiori informazioni su una data di uscita più precisa, informazioni che probabilmente arriveranno solo fra qualche mese.