Stranger Things 4: le ultime novità dal set, quando potrebbe uscire la nuova stagione

Dopo la fine della stagione 3 di Stranger Things, molti fan hanno temuto il peggio per uno dei loro eroi: persino Millie Bobby Brown si era infuriata per il finale di Stranger Things 3. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, Hopper è vivo e David Harbour ha detto di essere al corrente da tempo del destino del suo personaggio.

Archiviata la questione, ora la domanda che tutti si pongono è: quando ci dovremo aspettare il ritorno sui nostri schermi di Stranger Things? Oggi cercheremo di fare chiarezza.

Partiamo da ciò che sappiamo di per certo: i piani originali dei fratelli Ross e Matt Duffer prevedevano l'uscita della quarta stagione dello show ambientato a Hawkins, Indiana, per l'inizio del 2021. Questo perché la pre-produzione della serie era cominciata a marzo 2020, e i lavori sono proseguiti senza sosta fino al lockdown per la pandemia globale di COVID-19.

Questo potrebbe aver cambiato le carte in tavola per la serie, considerando che i lavori sul set di Stranger Things 4 sono appena ricominciati. Infatti, dopo aver avuto una piccola anticipazione della mole dei copioni del quarto ciclo di episodi dello show con un post su Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia), il primo ciak dopo la quarantena è avvenuto solamente nel mese di ottobre 2020.

Questo rende come data di uscita possibile, nella migliore delle ipotesi, il periodo di primavera 2021. Come finestra di uscita potrebbe essere sensata, anche per una ragione "numerica". Sappiamo che la scorsa stagione di Stranger Things è uscita il 4 luglio 2019, e la prima puntata era ambientata proprio il 4 luglio di 35 anni prima, 1984. Se le teorie sempre più insistenti che vedono come prossima ambientazione il periodo successivo al disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, la quarta stagione della serie potrebbe uscire proprio il 26 aprile, con lo stesso identico scarto di 35 anni.

Per quanto un'ipotesi suggestiva e affascinante, temiamo che lo stop forzato possa aver allungato i tempi di produzione, e che quindi dovremo aspettare la fine del 2021 per poter vedere i nuovi episodi (se non il 2022, nella peggiore delle ipotesi).

E voi? Quando credete che uscirà la quarta stagione di Stranger Things? Fatecelo sapere nello spazio commenti!