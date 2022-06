Stranger Things 4, Undici ha creato il Sottosopra? La risposta di Millie Bobby Brown

La stagione 4 di Stranger Things ha sollevato diverse domande tra i fan, come quella sulla possibile creazione del Sottosopra da parte di Eleven. Ma proprio la star Millie Bobby Brown ha voluto dare una risposta definitiva alla questione.

Nell'ultima stagione dello show Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, abbiamo avuto una serie di importanti rivelazioni, incluso il modo in cui Hopper è sopravvissuto ed è stato successivamente catturato dai russi e la vera natura della casa dei Creel. Uno dei più grandi colpi di scena è stato però quello riguardante il flashback dell'episodio 7 e che ha visto Undici affrontare Henry Creel di Jamie Campbell Bower al laboratorio di Hawkins. Undici sconfigge per un soffio Henry e lo manda nel Sottosopra, aprendo così una porta per la terrificante dimensione che metterà in moto gli eventi dell'intera serie.

"[I Duffer Brothers] me l'hanno detto. Lei apre una spaccatura. Questo è un dibattito troppo grande per me per rispondere. Sono così preoccupata. Penso - no, no, no. Penso che il Sottosopra sia sempre stato lì e che sarà sempre sotto Hawkins. Penso solo che lei abbia creato l'accesso ad esso. Non credo che abbia creato il Sottosopra. No, penso che sia sempre stato lì, penso che abbia creato una porta che nessuno poteva creare prima", ha raccontato Millie Bobby Brown in una recente intervista a Variety.

Per quanto riguarda la seconda parte della stagione, Noah Schnapp ha dichiarato che ci saranno delle morti in Stranger Things 4.