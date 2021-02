Stranger Things 4 uscirà nel 2021? Ecco quanto potrebbe mancare al debutto

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono iniziate il 7 gennaio 2020 ma come sappiamo, sono state interrotte a causa della pandemia di COVID-19. La ripresa dei lavori è avvenuta il 28 settembre 2020, ma ancora non è stata ufficializzata una data di uscita da parte di Netflix.

Possiamo quindi fare solo delle ipotesi, il 31 ottobre 2020 l’interprete di Dustin, Gaten Matarazzo, ha confermato su Twitch che le riprese dell’ottavo ed ultimo episodio erano iniziate.



Parlando in un'intervista con Collider, il regista Shawn Levy ha commentato i ritardi:

“Dirò solo che la pandemia ha decisamente ritardato le riprese e quindi il lancio della nostra attuale quarta stagione, ha una data ancora da definire. Ma il ritardo ha consentito ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente avevano prima, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse meglio che mai."



Un’uscita il prossimo ottobre durante il periodo di Halloween potrebbe essere ancora possibile se non ci saranno altri intoppi, considerato che la seconda stagione è uscita nell’ottobre del 2017 mentre la prima e la terza in estate. Un dubbio leak avrebbe svelato la data d'uscita di Stranger Things ma Netflix non ha mai confermato niente.

Quello che sappiamo per certo è che la quarta stagione di Stranger Things non sarà l’ultima, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla data d’uscita e scoprite come Millie Bobby Brown ha ottenuto il ruolo di Undici in Stranger Things.