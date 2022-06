Stranger Things 4, Vecna è ispirato al Re della Notte di Game of Thrones?

Il nuovo villain di Stranger Things 4 è Vecna, il terribile mostro dai poteri sconfinati in grado di connettersi alla realtà di Hawkins attraverso le menti delle sue ignare vittime. A quanto pare, questa orrida creatura è stata in parte ispirata anche al Re della Notte di Game of Thrones.

"Con la quarta stagione, stavano cercando un nuovo, grande iconico cattivo", dice Berry Gower, designer di protesi e supervisore al Make Up scenidoco di Game of Thrones . "Hanno deciso che volevano la loro versione del Re della Notte, una figura iconica, e hanno pensato 'Beh, perché non contattiamo semplicemente i ragazzi che hanno creato il Re della Notte?'"

Il design di Vecna ​​è stato ideato dall'illustratore senior dello spettacolo Michael Maher Jr., che ha fornito a Gower e al suo team la base su cui realizzare le varie protesi. L'aspetto del tutto simile ad un cadavere ustionato di Vecna ​​trae chiaramente forte ispirazione dall'iconico Freddy Kruger, con i suoi film horror che in generale fungono da stella polare per l'intera stagione.

Secondo Gower, i Duffer erano irremovibili sul fatto che, a differenza dei Demogorgoni o dei Mind-Flayer delle stagioni passate, il personaggio fosse creato quasi interamente tramite effetti pratici e non speciali, per rendere il personaggio una presenza umana più tangibile.

Il team BGFX, composto da circa 15-20 persone, ha iniziato il processo di progettazione di Vecna ​​modellando un calco completo di Bower, quindi scolpendo le protesi di Vecna ​​con l'argilla da modellare. Sebbene il processo per la creazione di Vecna sia stato del tutto simile alla realizzazione del Re della Notte, le protesi di Vecna ​​hanno riguardato l'intero corpo del mostro. Il Re della Notte infatti, era essenzialmente truccata dalla testa alle spalle, mani comprese mentre, per il cattivo di Stranger Things è stato fatto un lavoro ben più esteso.

Dopo aver trascorso un mese a scolpire la figura, il team ha dovuto immergere la base in acqua per attivare uno strato di sapone posto in precedenza tra l'argilla e il gesso del corpo, in modo da poter scomporre la protesi in diversi pezzi (25 per la precisione) e poter essere indossate il più facilmente possibile dall'attore.

"Penso che Vecna ​​sia sicuramente il trucco protesico di dimensioni più estese che abbiamo mai fatto prima", afferma Gower. "È lo stesso tipo di processo del Re della Notte, ma di dimensioni molto maggiori".

Insomma, un lavoro davvero colossale.