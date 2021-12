Stranger Things 4: vedremo anche Nina Dobrev nella serie Netflix?

Mentre il mondo ancora si interroga sulla possibile data di uscita di Stranger Things 4, sui social accadono cose piuttosto misteriose. Con un post rilasciato su Instagram infatti, Nina Dobrev ha lasciato intendere che prenderà parte allo show Netflix con un piccolo cameo.

Non sappiamo se la star di The Vampire Diaries abbia solo scherzato sulla sua apparizione nei nuovi episodi di Stranger Things, mostrandosi di fatto nel parcheggio della Hawkins High School, la scuola superiore frequentata dai nostri amatissimi protagonisti della serie. O se, invece, farà davvero una breve apparizione nella serie di grande successo, magari in un piccolo ruolo ricorrente nel corso dei vari episodi.

L'attrice potrebbe essersi semplicemente recata sul luogo delle riprese di Stranger Things passando da un set all'altro e, per creare un po' di clamore tra i suoi fan, potrebbe aver deciso di farsi ritrarre di fronte ad uno degli edifici più iconici della serie Netflix.

Le riprese di Stranger Things si sono ormai concluse e, a meno di qualche piccolo cambiamento dell'ultimo minuto, i lavori di post-produzione dello show dovrebbero essere ormai più che avviati. Tra l'altro, sono molti i cambiamenti a cui dovremo abituarci nel corso dei nuovi episodi ma, stando alle informazioni in nostro possesso, non ci sono notizie in merito alla possibile apparizione di Nina Dobrev.