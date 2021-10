Stranger Things 4, in vendita un registratore a cassette con un messaggio misterioso

Cresce l'attesa per la stagione 4 di Stranger Things, e nei giorni scorsi abbiamo scoperto un interessante retroscena di David Harbour su Hopper. La macchina del merchandise è già attiva, e c'è da scommettere che un gadget molto richiesto tra i collezionisti sarà il mangianastri anni '80 realizzato da Walmart.

Il registratore a cassette fa parte di un accordo commerciale stretto tra Walmart e Netflix, e il set include uno stereo Crosley e una serie di 8 adesivi in ​​vinile ispirati allo show.

La cosa più interessante, probabilmente, è che il mangianastri conterrà un esclusivo messaggio vocale lasciato da un personaggio misterioso. Ci saranno anticipazioni sulla stagione 4 di Stranger Things? Chi sarà a parlare attraverso quel nastro? Una immagine del registratore è visibile anche in calce alla notizia.

Il prezioso gadget è attualmente disponibile per il pre-ordine, e dovrebbe arrivare verso la metà di novembre. La quarta stagione di Stranger Things, invece, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare in streaming su Netflix nel 2022. Stando alle anticipazioni di Finn Wolfhard, vedremo una trama "davvero incasinata".

Tra le new entry del cast per la nuova stagione ci sono Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Joseph Quinn, che saranno personaggi regolari della serie. Robert Englund, l'iconico interprete di Freddie Kruger, sarà invece Victor Creel, decritto come "un uomo disturbato e intimidatorio che è stato imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '50".