Stranger Things 4 Vol.2, c'è già un trailer (segreto): ecco come vederlo!

Stranger Things 4 è finalmente disponibile su Netflix. Dopo una lunga attesa i fan hanno ottenuto i primi 7 episodi della quarta stagione, e in molti hanno deciso di fare un binge watching nel giorno dell'uscita, il 27 Maggio. Dopo aver visto le circa 10 ore di contenuti, la curiosità sul Vol. 2 è tanta: ma niente paura, perché c'è già un trailer!

Come molti di voi già sapranno, Stranger Things 4 Volume 2 contiene solo due episodi in totale, ma molto lunghi: insieme, infatti, rappresentano quasi quattro ore di storia, con il finale di stagione che ha una durata di 2 ore e 30 minuti. Dunque un vero e proprio film. Ma per vedere le puntate finali della stagione bisognerà attendere ancora un po': gli episodi 8 e 9 arriveranno infatti sulla piattaforma il 1° Luglio.

Nel frattempo gli abbonati Netflix possono dare una prima occhiata al trailer del Volume 2 che è già disponibile, seppur non online. Per vederlo bisognerà fare poche semplici mosse: arrivati fine della stagione 4 di Stranger Things, dunque all'episodio 7, bisogna attendere che i titoli di coda scorrano completamente per vedere il nuovo teaser. Invece di un pulsante per riprodurre l'episodio o il prodotto successivo che di solito compare alla fine di ogni episodio su Netflix, viene visualizzato un pulsante di anteprima. Facendo click su quest'ultimo è possibile vedere il teaser trailer, che ha una durata di circa 30 secondi.

E voi, avete già visto i sette episodi pubblicati ieri su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di Stranger Things 4 Vol. 1