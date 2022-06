Stranger Things 4 Vol. 2, a che ora esce su Netflix?

Mancano ormai poche ore a un finale di stagione che sarà meglio non perdersi allo scoccare del pendolo. Sì, proprio quello della quarta stagione di Stranger Things, Vol. 2, perché secondo quanto dichiarato dai Duffer e dal cast al completo si trasformerà in una vera e propria carneficina, anche di protagonisti. Ecco l'orario di uscita.

Finalmente ci siamo. Quello che si è trasformato in uno dei finali di stagione più attesi in tutta la storia di Stranger Things, oltre a essere uno dei più lunghi nella storia del piccolo schermo, sta per sbarcare sugli schermi Netflix di tutto il mondo. Ma non il tutto il mondo però, ovviamente, arriverà allo stesso orario e farsi trovare pronti sarà indispensabile. Questo perché, stando a quanto anticipato nelle scorse settimane praticamente da ogni membro che abbia lavorato dietro o davanti la cinepresa della serie, assisteremo a una vera e propria carneficina a opera di Vecna. Anche e soprattutto fra alcuni personaggi principali: persino i più giovani non sono più al sicuro ormai. Nessuno lo è.

A quando, allora, il terribile evento, che arriverà con due episodi in coppia per la durata record di quattro ore totali? Ormai è diventato chiaro che, soprattutto per i suoi show principali, Netflix non adotta la finestra di distribuzione della mezzanotte, a differenza invece di altri importanti servizi di streaming. O meglio, da qualche parte nel mondo – in particolare, nella West Coast degli Stati Uniti – sarà a mezzanotte, ma da noi saranno già le 9:00 del mattino. Come per i precedenti episodi insomma, le 9 e zero zero del 1 luglio sarà l’Ora X per la seconda parte di stagione. Le ragioni dietro questa atipica suddivisione di Stranger Things 4 (sette e poi due episodi, un rapporto inedito) sono perlopiù note.

Ci si chiede, a questo punto, a chi dovremmo dire addio nel corso degli ultimi due episodi. Nonostante lo Sceriffo Hopper di David Harbour – impegnato in sessioni d’allenamento estenuanti per Stranger Things 4 – l’abbia già scampata una volta, preoccupa il fatto che il titolo del penultimo episodio (Papà) possa riferirsi proprio a lui. Voi su chi scommettereste? Ditecelo nei commenti!