Stranger Things 4 Vol. 2, la spiegazione del finale: cosa è successo, chi muore?

Ci avevano avvertito in ogni modo, sia i Duffer Brothers che il cast al completo di Stranger Things, che il finale della quarta stagione si sarebbe trasformato in una vera e propria carneficina, anche per alcuni personaggi principali, anche per i più giovani. Ben tre morti eclatanti e un lunghissimo riassunto da ricomporre.

Dopo lunga attesa (o almeno tale è sembrata) il gigantesco finale di stagione di Stranger Things 4 è “finalmente” sbarcato su Netflix e ha fatto numeri tali da mandare in down i server della piattaforma di streaming per ben quattro minuti, tante erano le connessioni in contemporanea. Per una volta però, nonostante l’attesa, quasi speravamo che non arrivasse mai, cosci di quanto i Duffer avevano anticipato, più volte, la carneficina che sarebbe arrivata e nella quale, effettivamente, avevamo previsto alcuni dei morti di Stranger Things 4. Ovviamente quanto segue contiene grossi spoiler sugli ultimi due episodi, quindi vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura se non li avete ancora recuperati.

La settima puntata inizia laddove si era interrotto il midseason, con Nancy preda di Vecna che, però, decide di lasciarla andare per permetterle di rivelare a tutti il suo piano. Parallelamente, anche Undici è prigioniera del Dottor Brenner nel deserto. E qui arriviamo alla prima morte eminente del finale. Dopo aver rivelato come volesse sfruttare Undi solo per mettersi in contatto con One – alias Vecna – da lei esiliato nel Sottosopra, il Dottor Brenner viene ucciso dai militari sopraggiunti, non prima di aver scambiato, però, l’unico istante d’affetto con la piccola interpretata da Milllie Bobby Brown.

Nel frattempo, dagli altra parte degli USA, che Undi raggiunge prontamente teletrasportandosi per aiutare i suoi amici, il gruppo al completo si prepara ad affrontare Vecna. Max viene utilizzata come esca, poiché Vecna ha intenzione di utilizzarla per aprire un gigantesco varco fra Hawkins e il Sottosopra, come aveva tentato di fare sfruttando il Mind Flayer nelle scorse stagioni. Il gruppo inizia a contrastare la temibile nemesi, ma qui sopraggiunge una delle morti più drammatiche, forse la più preparata ma quella che non avremmo mai voluto vedere, di questo finale. Eddie Munson e Dustin vengono attaccati, ma il primo decide di sacrificarsi – memore delle sue “fughe da codardo” – morendo fra le braccia del ragazzino.

A questo punto però, il sopraggiungere di Undi – rafforzata dall’amore dichiaratole da Mike – permettere di neutralizzare momentaneamente Vecna e al resto del gruppo di attaccare la sua forma materica, apparentemente uccidendo l’essere. Tuttavia, nello scontro Max si rende troppo vulnerabile e anche lei, apparentemente, muore fra le braccia di Lucas. In fondo, ci avevano avvertito: una carneficina. Con questo avvenimento, nonostante la sua morte, si realizzano i piani di Vecna, con un gigantesco terremoto che devasta Hawkins e la inizia ad avvolgere della tipica atmosfera del Sottosopra. Uno squarcio così, che nel frattempo ha ucciso anche Jason Carver, non sembra possibile richiuderlo. L’unica consolazione è vedere Max, pur in coma, apparentemente sopravvissuta, anche se Undi, collegandosi alla sua mente, sembra non percepire nessuno. Sinceramente, dopo tutto quanto abbiamo visto, non abbiamo idea di quanto tempo servirà per riprendersi.