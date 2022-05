Stranger Things 4, Will ha una cotta per Mike? L'opinione del cast

Mancano poche ore alla pubblicazione della quarta stagione di Stranger Things su Netflix e schivare gli spoiler è sempre complicato. Uno dei grandi dilemmi che i fan dello show dei fratelli Duffer si porta appresso dalla terza stagione riguarda Will Byers e la sua possibile cotta nei confronti del suo migliore amico Mike.

La quarta stagione potrebbe approfondire maggiormente questo dettaglio e il cast ne ha parlato in un video di Netflix Latinoamérica. Nel filmato compaiono David Harbour, Finn Wolfhard, Winona Ryder e Caleb McLaughlin. Nel frattempo potete scoprire il punteggio di Rotten Tomatoes su Stranger Things.



Mentre affrontano le teorie dei fan, i membri del cast parlano di una particolare teoria su una storia d'amore tra Undici e Will. Tuttavia Harbour e Wolfhard escludono questa possibilità, sostenendo che i sentimenti di Will sono rivolti ad un altro membro del gruppo di amici.

"Se avete visto lo show dovreste sapere che Will... non è interessato a Undi. È interessato a qualcun altro del gruppo". Wolfhard conferma:"Si, scoprirete presto... a chi è interessato".



"Molto interessato" ribatte Harbour. Will e Undici hanno un rapporto da fratello e sorella e David Harbour sottolinea un dettaglio:"Will vuole stare nel seminterrato con Mike che gioca a D&D per il resto della sua vita". Finn Wolfhard conferma:"Esattamente, e l'ha detto".



Si era già parlato in una recensione comparsa su The Irish Times di un sorprendente triangolo amoroso tra Undici, Mike e Will. Ovviamente il web impazzito e non vede l'ora di poter assistere alla cotta di Will per il suo migliore amico Mike.



Recuperate la nostra recensione di Stranger Things 4, in attesa dell'arrivo della prima parte di episodi venerdì 27 maggio.