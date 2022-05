Stranger Things 4, Winona Ryder elogia Sadie Sink: 'Sarà la prossima Meryl Streep'

L'uscita di Stranger Things 4 si avvicina e in attesa del lancio dei nuovi episodi, Winona Ryder ha elogiato il giovanissimo cast dello show Netflix, sottolineando la particolare bravura di Sadie Sink che a suo avviso sarà la prossima Maryl Streep.

L'interprete di Joyce Byers si è detta a dir poco sbalordita dai suoi giovani colleghi i quali, erano poco più che bambini all'inizio di Stranger Things. Ora questi sono degli straordinari attori a tutti gli effetti e nonostante ciò, la Rayder continua a stupirsi giorno dopo giorno per la loro grande professionalità.

"Continuo a essere sbalordito da questi ragazzi. Sono cresciuta negli anni Ottanta… Avevo la loro età negli anni in cui è ambientato lo spettacolo. Questi ragazzi sono semplicemente magici".

E visto che Max sarà al centro di Stranger Things 4, l'attrice che interpreta la mamma di Will ha aggiunto: "Sadie è come Liv Ullmann, sarà la prossima Meryl Streep... Sono tutti così talentuosi. Solo persone gentili e buone... Sono molto protettiva nei loro riguardi e ancoro non mi capacito che da quando la serie è iniziata siano cresciuti così tanto. Ho sentimenti contrastanti quando penso a dei giovani ragazzi catapultati in questo pazzo mondo. Ma abbiamo davvero segnato con questi ragazzi. È stato fantastico vederli crescere".

Vi ricordiamo che Stranger Things 4 sarà composta da 9 episodi e uscirà su Netflix in due parti. Il primo volume verrà distribuito il 27 maggio 2022 e il secondo volume il 1° luglio 2022 in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.