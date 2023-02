Stranger Things 5, l'attore del Dr. Brenner parla del suo possibile ritorno

Manca sempre meno alla quinta stagione di Stranger Things - arriverà nel 2024, - e Matthew Modine, interprete dello spietato dottor Martin Brenner, suggerisce quali espedienti gli permetterebbero di ritornare per l'epilogo della saga.

Nonostante sembri proprio che il personaggio sia definitivamente morto in concomitanza con l'ultimo episodio della stagione precedente, infatti, potrebbe riapparire attraverso un flashback, un sogno o qualsiasi altra esperienza sensoriale, soprattutto considerando i suoi strettissimi rapporti tanto con Vecna quanto col Demogorgone. Non sarebbe la prima volta che la serie TV creata dai Duffer Brothers e distribuita su Netflix mostri scene di questo tipo. Al riguardo, Matthew Modine di Stranger Things 4 ha commentato quel grosso colpo di scena, suggerendo ulteriori dettagli sul suo possibile ritorno.

La stagione in questione si è conclusa con la fuga di Vecna, la morte (almeno apparente) di Brenner e la ricongiunzione tra Undici e i suoi compagni. Lo scontro tra la ragazza e la creatura senziente del Sottosopra si fa sempre più vicino, e alcune ripercussioni degli eventi precedenti – come lo stato critico in cui riversa Max, – suggerisce che stavolta riuscire nell'impresa sarà ben più difficile. E a quanto pare la scomparsa del Dr. Brennar non sarà l'unico evento luttuoso: ad esempio, Mike morirà nella quinta stagione di Stranger Things?

Di certo, Matthew Modine ha stregato gli spettatori grazie alla sua ottima performance attoriale. In questi casi è ben distinguere l'interprete di Notting Hill, Oppenheimer e Sanctuary dal personaggio ben più odioso, perché l'attore, nel dipingere un rivale autentico e in linea con gli eventi narrati, ha contribuito all'enorme successo che la serie paranormale dal sapore anni '80 ha riscosso e continua a riscuotere in tutto il mondo.