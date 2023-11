Stranger Things 5, gli autori anticipano la prima scena della nuova stagione

Lo sciopero degli attori sta procedendo ancora, ma mentre aspettiamo una sua risoluzione gli sceneggiatori sono invece tornati pienamente operativi e hanno potuto riprendere i lavori. Proprio per questo motivo, gli showrunner di Stranger Things hanno potuto anticipare ai fan alcuni dettagli della quinta e ultima stagione che arriverà nel 2025.

Ieri, lunedì 6 novembre, si è svolta l'annuale celebrazione dello Stranger Things Day, che ha preso il via con un dietro le quinte dell'adattamento teatrale Stranger Things: The First Shadow. Per quanto riguarda la serie in sé - che è in pausa a causa dello sciopero degli attori - le rivelazioni si sono limitate perlopiù a riassunti e momenti salienti delle stagioni precedenti. L'account ufficiale sui social media della writer's room di Stranger Things, tuttavia, si è assicurato di concludere la giornata con una vera anticipazione.

Gli sceneggiatori hanno condiviso un'immagine dell'incipit del copione del primo episodio della quinta stagione di Stranger Things. Potete visualizzarla nel post messo in calce a questa news.

Ovviamente non si può dedurre molto da questo piccolo frammento di sceneggiatura, se non che è buio ovunque la scena si svolga. Potrebbe trattarsi del Sottosopra o forse di un flashback di eventi accaduti prima dell'inizio della serie. È impossibile dirlo, ma contribuisce ad aumentare l'entusiasmo per il tanto atteso ritorno di Stranger Things.

Per quanto riguarda la piece teatrale di Stranger Things, si tratterà di un prequel ambientato a Hawkins, nell'Indiana, alla fine degli anni '50 e racconta l'arrivo di Henry Creel. Tre dei personaggi principali dello show sono versioni giovani di Hopper, Joyce e Bob.

"Siamo entusiasti di Stranger Things: The First Shadow", hanno dichiarato Matt e Ross Duffer in un comunicato. "Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stato a dir poco stimolante, e Kate Trefry ha scritto un testo che è a tratti sorprendente, spaventoso e intenso. Incontrerete nuovi personaggi accattivanti e altri molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontarvi la storia, ma non lo faremo: è più divertente se la scoprirete da soli. Non vediamo l'ora di vedere voi nerd a Londra!".

Se lo sciopero degli attori dovesse terminare a breve, Stranger Things 5 potrebbe mantenere la sua data d'uscita del 2025, necessaria per completare le riprese e il lavoro in post-produzione.