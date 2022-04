Stranger Things 5, gli autori rivelano che 'il finale non risponderà a tutte le domande'

La Stagione 4 di Stranger Things non è ancora approdata in streaming che già gli autori dello show stanno cominciando ad anticipare al pubblico la quinta, che come noto sarà l'ultima stagione dello show. I Duffer Brothers, però, ci tengono a lasciarci col un groppo in gola e rivelano che anche la stagione finale non risponderà a tutte le domande.

Durante un'intervista con la rivista SFX (via GamesRadar), i fratelli Duffer hanno anticipato per la prima volta in maniera così netta quanto accadrà nella quinta stagione di Stranger Things. Stando alle parole di Matt, la stagione finale lascerà il pubblico "con la voglia di saperne di più". Anche se questo potrebbe lasciare i fan con la sensazione che Stranger Things sia terminato troppo presto, "sembrava la mossa giusta", ha aggiunto Matt.

"Pur avendo avuto cinque stagioni sembrerà che sia terminata un po' presto. Avremo la sensazione di avere ancora molta benzina nel serbatoio. Ma penso sia meglio finire lì con noi che ne vorremmo di più. Ecco perché finire con la quinta stagione sembrava la mossa giusta".

Nel corso di un'intervista concessa in questi giorni, il produttore Shawn Levy ha raccontato il momento in cui è stato deciso di chiudere Stranger Things con la quinta stagione:

"Non ricordo l'ora esatta perché, come per tutti, gli ultimi due anni hanno avuto un indicatore temporale tutto loro. Qualche tempo fa, ma lo sapevamo da un po'. Sembra la durata giusta di una storia particolare con personaggi particolari. Voglio mantenere lo stesso livello e non prolungarla troppo. Quindi, guidati sempre dalla chiarezza della visione dei fratelli Duffer, avevamo un programma ben chiaro".

Stranger Things 4 uscirà in due parti, come confermato qualche tempo fa; il primo ciclo di episodi sarà distribuito su Netflix il 27 maggio mentre il secondo sarà disponibile dal 1° luglio.