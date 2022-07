Stranger Things 5, Brett Gelman sul futuro di Murray: 'Sarebbe un peccato se morisse'

All'indomani dalla fine della quarta stagione, i fan della serie hit Netflix si chiedono che cosa accadrà nella stagione 5 di Stranger Things, a partire dalle questioni irrisolte dopo Stranger Things 4 e dal destino degli amati protagonisti. Ecco le rivelazioni di uno degli attori del cast in merito al suo personaggio...

Il capitolo finale di Stranger Things promette di essere un folle rollercoaster di emozioni per i fan ormai affezionati ai protagonisti della celebre serie Netflix ambientata nella cittadina di Hawkins, Indiana.

Mentre i fratelli Duffer si preparano a tornare al lavoro su Stranger Things nelle prossime settimane, gli spettatori si preparano al peggio, memori di quanto accaduto ad alcuni dei propri beniamini nella quarta stagione dello show.

Ma anche gli attori che fanno parte del cast della serie TV sembrano essere all'oscuro del futuro dei personaggi che interpretano: ne è un esempio Brett Gelman che in una recente intervista con il The Hollywood Reporter ha ammesso di non avere la più pallida idea di ciò che accadrà al cospirazionista Murray.

"Lo dico davvero: non ho veramente alcuna idea di che cosa c'è in serbo per tutti noi nella quinta stagione" ha dichiarato l'attore. "Matt e Ross tengono tutto segreto e rispetto il loro riserbo. Quindi non spingo per farmelo dire da loro, ma insomma, spero di sopravvivere!" ha aggiunto ridendo, "Sarebbe proprio un peccato se Murray morisse".

L'attore ha inoltre ripercorso il momento in cui ha accidentalmente fatto credere al pubblico che nella stagione 4 di Stranger Things fosse imminente la morte di Murray: "Prima dell'esordio della stagione ho scritto un post sui social in cui ho ringraziato Matt e Ross per essere dei meravigliosi amici e capi, ma credo che sia stato letto come un addio, come se Murray dovesse morire. E i fan sono impazziti!" ha affermato. "A quel punto non volevo rimuoverlo né smentirlo, perché sarebbe stato un vero spoiler. E' stato difficile vedere i ragazzi e i fan soffrire, ma allo stesso tempo è stato bello che ci fosse quell'affetto".

Per alcuni però il dubbio sul futuro di Murray resta, a maggior ragione dopo le dichiarazioni di Gelman su un possibile spin-off di Stranger Things con Murray.