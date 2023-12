Stranger Things 5 chiude il cerchio con Stephen King? Frank Darabont alla regia del finale

Se questa popolare teoria su Stranger Things 5 è stata già messa a tacere, una nuova indiscrezione sull'attesissima stagione finale della serie Netflix è destinata a scatenare nuovamente l'entusiasmo degli appassionati.

Stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, infatti, il famoso regista Frank Darabont tornerà alla regia per dirigere alcuni episodi di Stranger Things 5, l'ultima stagione dell'acclamata serie tv di fantascienza creata dai fratelli Duffer e storica hit della piattaforma di streaming on demand Netflix: a farlo sapere è il noto scooper e insider Jeff Sneider, secondo il quale l’ex produttore esecutivo di The Walking Dead è attualmente in trattative per dirigere due episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Naturalmente, per una serie così tanto ispirata ai mondi di Stephen King, sarebbe neanche a dirlo un grosso colpo: nel corso della sua carriera, infatti, Frank Darabont ha realizzato alcuni dei migliori e più amati film ispirati ai romanzi del celebre scrittore americano, come ad esempio Le ali della libertà e Il miglio verde, ma anche l'horror fantascientifico The Mist, ad oggi la sua ultima regia cinematografica. Se l'affare dovesse andare in porto, Frank Darabont tornerà sul set dopo oltre dieci anni, dato che il suo ultimo lavoro come regista risale al 2013 con la serie tv Mob City.

Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Shawn Levy dovrebbe tornare alla regia di Stranger Things 5.