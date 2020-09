Stranger Things: 5 cose che vogliamo assolutamente nella quarta stagione

Il cast di Stranger Things 4 tornerà sul set a breve, parola di Maya Hawke. La produzione della serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer è cominciata da settimane e, mentre David Harbour si gode il matrimonio con Lily Allen, nulla sembra in grado di impedire allo show ambientato a Hawkins di tornare presto sul set.

Con il ritorno di Undici e soci, non potevamo mancare al nostro consueto appuntamento, ricco di speculazioni e desideri, nel quale esprimere non solo quello che vogliamo, ma quello che pretendiamo dalla prossima stagione di Stranger Things!

Per chi ha seguito la serie, saprà perfettamente che il finale di Stranger Things 3 ha fatto discutere persino gli attori: l'emozionante, teso, perfino se volete frustrante ultimo episodio della terza stagione ci ha lasciati con diverse situazioni colme di punti di domanda. Se è vero che l'amatissimo sceriffo Jim Hopper è vivo, non sappiamo né dove si trovi, né tantomeno come abbia fatto a sopravvivere all'esplosione che ha portato alla chiusura del portale con il Sottosopra, dopo razionamento del pulsante dell'autodistruzione per mano di Joyce Byers (Winona Ryder). Per quanto non stiamo nella pelle a rivedere una reunion tra Hopper e Joyce, ma soprattutto tra lo sceriffo e Undici (Millie Bobby Brown), una delle prime cose che vorremmo davvero dalla quarta stagione di Stranger Things è allargare i suoi confini. Detto che ci siamo innamorati di Hawkins, della scuola, del Palace Arcade e persino dello Starcourt Mall, sede di uno degli scontri più belli di tutta la serie, crediamo che sia giunto il momento di espandere l'universo narrativo dei fratelli Duffer. Un primo esperimento, in realtà, c'era stato già con l'episodio sette della seconda stagione, La sorella perduta, nella quale abbiamo potuto visitare la città di Chicago, ma le cose non andarono benissimo e l'episodio, che aveva lo scopo di spezzare i ritmi di una stagione molto serrata, non venne accolto calorosamente. Ma ora i tempi sono cambiati, e decisamente più maturi: un po' per via della conclusione della stagione precedente, che vede i Byers (e Undici) trasferirsi lontano dalla cittadina che tanti problemi aveva causato loro, e un po' per la scena post credits, ambientata in Kamchatka, vediamo come naturale proseguimento della trama un considerevole ingrandimento delle location e dei luoghi esplorati dai nostri protagonisti. Del resto, anche il motto della quarta stagione recita chiaro: we're not in Hawkins anymore. Prepariamoci.

Una delle caratteristiche che più adoriamo della serie è la sua capacità di riuscire a gestire un considerevole numero di personaggi, dosando bene screen time e momenti corali. Ma alcuni personaggi meriterebbero di più: un'altra cosa che chiediamo a gran voce è maggior tempo a disposizione per esplorare alcuni dei volti amati dal pubblico. Per esempio, chi non ha amato Murray (Brett Gelman) il nostro fanatico della cospirazione preferito? Le sue interazioni con Joyce e Hopper sono state a dir poco brillanti e crediamo che sia arrivato il momento per lui di compiere un passo in avanti ulteriore. E anche per Robin Buckley (la brillante Maya Hawke) vale lo stesso discorso, e crediamo che un personaggio così ben scritto e pieno di sfaccettature interessanti possa ritagliarsi uno spazio molto importante e, chissà, magari essere coinvolta da sola in qualche avventura.

Per un numero crescente di protagonisti, ci vorrebbe decisamente un aumento di antagonisti, o meglio, una diversificazione dei nemici. Se nelle prime due stagioni abbiamo avuto da un lato il dottor Brenner (Matthew Modine) e dall'altro i mostri del Sottosopra via via più potenti, dal Demogorgone al Mid Flayer, nella terza stagione l'elemento di novità è stato rappresentato dai sovietici, desiderosi di utilizzare i mostri per utilizzarli per i loro scopi. Un'altra alternativa interessante è stata fatta grazie al personaggio di Billy Hargrove (Dacre Montgomery), posseduto dal Mind Flayer e utilizzato a sua volta come arma. Però, noi crediamo che si possa fare ancora di più: mostrare creature diverse, magari con delle mentalità più complesse o, perché no, allargare ancora di più il concetto già utilizzato di possessione. Sono tante le alternative, e ci piacerebbe che, insieme a una crescita dal punto di vista ambientale, potrebbe aiutare la longevità della serie anche un numero più considerevole di minacce.

Ma non ci sono solo battaglie contro le forze del male: alla fine i protagonisti sono degli adolescenti, e tranne rare occasioni, sono stati pochi i momenti che ci hanno fatto realmente capire la giovane età dei vari Undici, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). Ora, che i ragazzi continuano a crescere e che certi argomenti come amicizie, amori e problemi adolescenziali non possono essere più messi in secondo piano, ci piacerebbe vedere più spaccati di vita quotidiana, ed entrare di più nelle vite di quelli che, alla fine delle loro avventure, devono tornare a scuola e cercare di vivere una vita normale. Dei bei sani momenti di teen drama, ecco. Non ci vergogniamo ad ammetterlo. Tanto, lo sappiamo che anche voi amereste vedere ben di più di Dustin e della sua adorata Suzie (Gabriella Pizzolo). Ammettetelo.

E come potevamo non chiudere con lui? La cosa che vorremmo più in assoluto è finalmente un momento memorabile per il nostro Steve Harrington (Joe Keery). La sua parabola all'interno della serie ha del leggendario: da bullo disprezzato da tutti, a eroe, a simbolo per tutti noi. Infatti, Steve è quello che più di tutti ci rappresenta, con le sue sfortune (tanto nella vita, quanto in amore), ma nonostante questo riesce sempre a uscirne con il sorriso e a vedere il lato positivo delle cose. Diventa una sorta di mentore per Dustin, e la sua crescita sin qui è stata esponenziale. Cosa manca? un momento "badass", un qualcosa che ci faccia saltare sulla sedia. O forse, semplicemente, più fortuna per la babysitter più amata di Netflix.

