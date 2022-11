Stranger Things 5, David Harbour girerà le sue scene contemporaneamente a Thunderbolts!

David Harbour è tra gli attori più richiesti a Hollywood e questo fattore avrà ripercussioni sulla sua routine lavorativa quando sarà costretto a dividersi tra Netflix e i Marvel Studios. Questo perché le riprese dei due grandi progetti che lo vedono tra i protagonisti, Stranger Things 5 e Thunderbolts, si svolgeranno ad Atlanta contemporaneamente.

"Sarà un tira e molla per me. Dovranno in un certo senso condividermi", ha detto Harbour a Collider in occasione della promozione del suo nuovo film natalizio, Una notte violenta e silenziosa (Violent Night). "Non so esattamente come si stiano organizzando, ma lavorerò una settimana sì e una no, due settimane sì e due no, qualcosa del genere in cui farei avanti e indietro. Entrambe le produzioni saranno girate ad Atlanta. Anche questo potrebbe essere stato strutturato in un certo modo, ma sì, è utile. Così posso letteralmente girare una scena di Stranger Things, e magari salire in macchina e correre sul set della Marvel per girare lì".

In Thunderbolts, Harbour tornerà ad interpretare Alexei Shostakov / Red Guardian, personaggio che ha debuttato in Black Widow nel 2021. Nella sua ultima intervista con il podcast Phase Zero di ComicBook, l'attore ha dichiarato: "Siamo come dei perdenti, cosa che mi piace (ride). Siamo i perdenti", ha raccontato Harbour quando gli è stato chiesto di spiegare il ruolo dei Thunderbolts in confronto a quello degli Avengers o dei Guardiani della Galassia. "Credo che sarà divertente vederci rovinare tutto, ma ci sarà anche molto pathos in tutto ciò. Vedere un gruppo di persone continuare a sbagliare è drammatico, a causa dei loro difetti continuano a incasinare le cose".

Per quanto riguarda l'ultimo atto di Stranger Things, Harbour ha dichiarato: "Sarà il mio addio a Jim Hopper, il che è un grosso problema. Fortunatamente, credo che passerà ancora molto tempo prima di dire addio al personaggio, perché ci vorrà un po' per girare questi episodi". La quinta stagione sarà davvero la fine o ci saranno degli spin-off di Stranger Things?