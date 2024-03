Stranger Things 5, David Harbour è Hopper nella foto dal set...ma qualcosa è cambiato!

Dopo l'ultimo video dal set di Stranger Things 5, la stagione finale della popolare serie tv di fantascienza di Netflix è tornata a mostrarsi con una nuova foto tutta dedicata al ritorno di David Harbour nei panni di Hopper, uno dei personaggi più amati della saga.

La foto dal set, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, è stata condivisa dal co-creatore della serie Ross Duffer, ed evidenzia che David Harbour ora ha la barba, un dettaglio che dimostra quanto tempo sia passato dall'ultima volta che abbiamo visto questi personaggi nel finale della quarta stagione e che anticipa un salto temporale rispetto all'ultimo episodio andato 'in onda' su Netflix.

Molti fan nei commenti si sono affrettati ad analizzare la foto per cercare di determinare quanto tempo sia effettivamente trascorso dall'ultima volta che abbiamo visto Hopper in base alla lunghezza della sua barba, cosa che dimostra quanto i co-creatori Matt e Ross Duffer siano riusciti a creare entusiasmo per la prossima e ultima stagione della serie cult senza in realtà rivelare alcun dettaglio importante sulla trama: a tal proposito, sempre David Harbour in precedenza aveva anticipato un finale molto emozionante per Stranger Things 5, che giungerà a conclusione dopo una lunga cavalcata iniziata nel 2016 nel plauso di critica e pubblico.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità relative a Stranger Things 5.

Su Rugrats: The Complete Series è uno dei più venduti di oggi.