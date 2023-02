Stranger Things 5, David Harbour pronto all'addio: 'Non avrei mai voluto che finisse'

Non è mai facile dire addio a quel gruppo di persone che in questi ultimi anni è stato praticamente come una famiglia. Oltre al cast più giovane di Stranger Things, cresciuto letteralmente sul set dello show, lo pensa anche David Harbour. L'interprete di Hopper ha dichiarato che giunto alla fine è pronto a dare il suo addio alla serie Netflix.

Parlando ai microfoni di Discussing Film, Harbour ha dichiarato che, pur amando lo show e avendo amato tutto della sua esperienza sul set, è arrivato il momento di passare ad altro.

"La cosa divertente è che quando ho iniziato lo show, non avrei mai voluto che finisse. È per questo che lo amo così tanto. Penso che sia un grande show anche quando non ne facevo parte", ha detto Harbour. "Ora sono passati quasi nove anni dalle riprese della prima stagione e penso che sia arrivato il momento di finirla. Ma è, ovviamente, una situazione dolceamara. C'è una certa tristezza. Ma c'è anche la consapevolezza che siamo tutti cresciuti. È arrivato il momento di lasciare il nido e di provare altre cose e altri progetti. E di lasciare che anche i fratelli Duffer provino cose diverse. Voglio dire, quei ragazzi sono molto talentuosi. Voglio vedere cosa si inventeranno. Quindi, è dolceamaro, ma è decisamente arrivato il momento".

Qualche giorno fa, Harbour aveva espresso il suo supporto al coming out di Noah Schnapp, interprete di Will Byers nella serie Netflix.

I Duffer Brothers, tempo fa, aveva raccontato di come avevano proposto le loro idee per il finale di Stranger Things a Netflix, rivelando che la commozione nella stanza era palpabile.

"Avevamo una bozza per la quinta stagione e l'abbiamo proposta a Netflix, che ha risposto molto bene. Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia. Ho visto piangere dirigenti che non avevo mai visto piangere prima, ed è stato pazzesco. E non si tratta solo della storia, ma anche del fatto che è come dire: 'Oh mio Dio, questa cosa che ha definito così tante vite, queste persone di Netflix che sono state con noi fin dall'inizio, sette anni ormai, è difficile immaginare che il viaggio stia per finire".

Le riprese di Stranger Things 5 dovrebbero iniziare a maggio per un'uscita prevista tra il 2024 e il 2025.