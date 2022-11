Stranger Things 5, David Harbour è pronto: 'Darò l'anima per questa stagione'

In occasione dell'uscita del thriller natalizio Violent Night, David Harbour ha parlato con Collider dell'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things, con le riprese che partiranno ad Atlanta nel 2023.

"Sarà il mio addio a Jim Hopper", ha dichiarato l'attore, che interpreta l'ex capo della polizia di Hawkins Jim Hopper nella celebre serie Netflix. "Il che è un grosso problema. Fortunatamente, credo che passerà ancora molto tempo prima di dire addio al personaggio, perché ci vorrà molto tempo per girare questi episodi."

"So che quei fratelli Duffer sono molto specifici, e so che cosa vogliono ottenere nell'ultima stagione. Voglio dire, se guardi alla stagione 4, ho la sensazione che la stagione 5 potrebbe non essere così lunga, ma sicuramente sarà piena zeppa di cose che amate. Voglio dire, stanno davvero migliorando nel dare alle persone a casa quello che il pubblico ama. E penso che la quinta stagione lo farà alla grande", ha raccontato Harbour. "Darò l'anima per questa stagione, è il ruolo della mia vita sotto molti aspetti".

Oltre ad Harbour, la quinta stagione di Stranger Things vedrà protagonisti Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Natalia Dyer e Maya Hawke.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Milly Bobby Brown sul triangolo Nancy - Jonathan - Steven.