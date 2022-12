Stranger Things 5 e Deadpool 3: Shawn Levy riuscirà a gestire entrambi i progetti?

In molti lo ricordano come regista della saga di Una notte al museo e per aver diretto gli ultimi film con Ryan Reynolds come Free Guy - Un eroe per gioco e The Adam Project, ma Shawn Levy è il produttore esecutivo (e occasionalmente regista) anche di Stranger Things che prossimamente vedrà debuttare la sua quinta e ultima stagione su Netflix.

In una recente intervista con Collider in occasione del lancio del film d'animazione Una notte al museo: la vendetta di Kahmunrah su Disney+, Shawn Levy ha offerto aggiornamenti sia sulla quinta stagione di Stranger Things che su Deadpool 3, film di cui curerà la regia e ritroverà nuovamente Reynolds come suo protagonista. Il regista ha rivelato che i due progetti saranno in realtà in produzione contemporaneamente e che uno dei suoi punti più importanti durante le discussioni con Reynolds e i Marvel Studios è stato quello di ottenere il tempo necessario per girare almeno un episodio della stagione finale della serie Netflix.

"In effetti, una delle prime conversazioni che ho avuto con Ryan Reynolds e la Marvel quando abbiamo iniziato a parlare di Deadpool è stato il fatto che si sarebbe inevitabilmente sovrapposto in qualche modo e a un certo punto con la stagione finale di Stranger Things. E per me è davvero importante dirigere almeno un episodio dell'ultima stagione. Parte del motivo per cui mi sento così vicino ai Duffer e al nostro cast è che ho avuto la fortuna di essere coinvolto a livello registico, il che rappresenta un legame unico e un'intimità creativa particolare. In ogni caso, è mia intenzione dirigere almeno un episodio di Stranger Things 5, e tutte le persone coinvolte mi stanno sostenendo e lavorando molto nel definire gli aspetti di programmazione per poterlo rendere possibile".

In molti non vedono l'ora di veder tornare Levy alla regia di Stranger Things, dato che il suo ultimo contributo, con l'episodio "Dear Billy", è stato tra i più amati dai fan della serie Netflix. Al momento, le riprese di Deadpool 3 dovrebbero iniziare nel mese di maggio 2023, mentre Stranger Things 5 è ancora in fase di scrittura e non ha una data di inizio ancora programmata, quindi Levy potrebbe benissimo lavorare prima sul film Disney e successivamente dedicarsi alla serie dei Duffer.

Se già non fosse abbastanza impegnato, ricordiamo che Levy dirigerà un nuovo film di Star Wars prossimamente che, a quanto dice, sarà "un vero spettacolo visivo". Su queste pagine potete recuperare la recensione del film animato di Una notte al museo.