Stranger Things 5: i Duffer hanno cambiato la trama dopo le reazioni sulla Stagione 4!

Dopo il grande successo della Stagione 4 di Stranger Things su Netflix, lo show volge al termine di una quinta stagione ancora in lavorazione. I feedback da parte del pubblico sull'ultimo capitolo sviluppato avrebbero provocato un dirottamento e un cambiamento generale nei piani originali dei Duffer Brothers.

Durante i ritardi dovuti al COVID della quarta stagione, i produttori e creatori della serie (i Duffer Brothers) hanno avuto il tempo di delineare le linee guida della quinta nonché ultima stagione. Dopo le osservazioni da parte dei fan su Stranger Things 4, i due hanno deciso di cambiare alcuni aspetti fondamentali. I fratelli dunque terrebbero molto conto del parere del pubblico, sino ad apportare modifiche alle loro idee.

Matt Duffer ha affermato durante un evento al WGFestival 2022 che: "abbiamo riletto il documento e ci siamo detti 'Ok figo, figo. Ma si può fare di più. Si può fare mooolto di più'. Anche la fine è un po' diversa (ora). Molte delle idee principali sono rimaste le stesse, ma le cose che accadono all'interno, sono molto diverse."

Delle dichiarazioni da parte dei Duffer che ora non fanno altro che alimentare la curiosità dei fan (che non verrà presto estinta, dato che pare che Stranger Things non arriverà prima del 2024). Inoltre, recentemente è arrivata la notizia della reazione dei produttori di Stranger Things alla trama della stagione 5: lacrime, lacrimoni, fazzoletti a non finire. Insomma, la risposta emotiva di Netflix potrebbe essere un assaggio della reazione dei fan all'uscita del finale di serie.