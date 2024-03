Stranger Things 5, i Duffer chiariscono le foto dal set: 'Max è ancora in coma'

Nell'attesa dell'esordio su Netflix della quinta e ultima stagione di Stranger Things non resta altro da fare che riguardare le vecchie stagioni e, magari, fantasticare su ciò che vedremo in questi nuovi episodi: i sogni possono però rivelarsi fuorvianti, ma è davvero crudele quando ad alimentarli ci sono immagini fraintendibili!

Qualche giorno fa una foto di Sadie Sink e Caleb McLaughlin sul set di Stranger Things 5 aveva infatti acceso un barlume di speranza nei nostri cuori: l'attrice di Max appariva serena, sorridente e soprattutto sveglia, ragion per cui qualcuno ha cominciato a pensare che la cosa stesse a significare una pronta ripresa della nostra Max dopo l'attacco di Vecna nella scorsa stagione.

Nulla di tutto ciò, purtroppo: a stroncare i nostri sogni è arrivato lo stesso Ross Duffer, che dopo aver condiviso la foto di cui sopra ha sentenziato che "questa è una foto di Sadie, non di Max. Max è ancora in coma", confermando quindi che quella che ritroveremo negli episodi iniziali della quinta stagione sarà una Max ancora intenta a scontare gli effetti dello scontro con il villain della serie. Noi, ovviamente, speriamo di rivederla sveglia il prima possibile e, magari, di poterci emozionare come Millie Bobby Brown sul set di Stranger Things 5.