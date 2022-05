Stranger Things 5, per Duffer sarà come Il ritorno dello Jedi...ma non come credete voi

Mentre Stranger Things 4 è arrivata su Netflix col primo volume, e in attesa del secondo volume con gli ultimi due episodi in uscita l'1 luglio, i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno già iniziato a parlare della quinta e ultima stagione dell'acclamata serie Netflix.

Parlando della durata della quarta stagione di Stranger Things, che ha una media di un'ora e un quarto per episodio con picchi di puntate da un'ora e quarantacinque e addirittura due ore e mezza per il gran finale, i fratelli registi e sceneggiatori hanno anticipato che probabilmente Stranger Things 5 non sarà così lunga e che somiglierà a Il ritorno dello Jedi, capitolo finale della trilogia originale della saga di Star Wars.

"Il nostro processo creativo ci impone di concentrarci su una stagione alla volta. Avevamo uno schema generale per la quinta stagione, l'abbiamo proposto a Netflix e a loro è piaciuto molto. Sicuramente è stata dura: voglio dire, è l'ultima stagione. Ho visto dei produttori piangere mentre leggevano le nostre idee, e non li avevo mai visti piangere. Sono stati con noi fin dall'inizio, e sono passati sette anni. E' dura arrivare alla parola fine. L'abbiamo scritta durante il lockdown e da allora non ci siamo più tornati perché, francamente, è troppo travolgente. Ma non sarà lunga come la quarta stagione. Sarà più come Il ritorno dello Jedi: non sto parlando a livello di tono, ma...diciamo che alla fine della quarta stagione succederà qualcosa di grosso che imposterà la traiettoria degli ultimi episodi."

Il riferimento è abbastanza esplicito, considerato che ne Il ritorno dello Jedi i protagonisti di Star Wars dovettero fin da subito fare i conti con alcuni eventi traumatici accaduti ne L'impero colpisce ancora, come ad esempio la cattura di Han Solo e la scoperta che Darth Vader in realtà era sempre stato Anakin Skywalker, padre di Luke. Secondo voi cosa potrebbe succedere di così terribile alla fine di Stranger Things 4? Provate a dirci la vostra nei commenti!

A proposito, avete scovato il trailer segreto per la parte 2 di Stranger Things 4? Cliccate sul link evidenziato per saperne di più.