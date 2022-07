Stranger Things 5, i Duffer rispondono a Millie Bobby Brown: 'Non siamo Game of Thrones'

Ricorderete come tempo fa, all'epoca della diffusione del Volume 1 di Stranger Things 4, la protagonista Millie Bobby Brown si era "lamentata" del fatto che il cast della serie fosse diventato decisamente troppo grande e ingombrante, tanto da sperare in un massacro in vista nella Stagione 5. Ora le hanno risposto i registi, i fratelli Duffer.

"Come ci ha chiamato Millie? Ha detto che eravamo dei tipi sensibili. È esilarante", ha detto Matt Duffer al conduttore del podcast Happy Sam Confused, Josh Horowitz. "Credeteci, abbiamo esplorato tutte le opzioni in sala di scrittura. Solo come ipotesi, se uccidete Mike, è deprimente. Non siamo in Game of Thrones. Questa è Hawkins, non è Westeros. Lo show non diventa più Stranger Things perché bisogna trattarlo in modo realistico, giusto?".

Quest'ultimo ha poi fatto l'esempio di Barb, uccisa nella prima stagione, e di come i personaggi abbiano passato molto tempo a confrontarsi con la sua morte. Gli sceneggiatori valutano davvero chi uccidere per assicurarsi di avere il tempo di esplorarne l'impatto. Anche se, in vista della quinta stagione di Stranger Things, Matt ha ammesso che altre morti sono "in via di discussione".

"Questo sono io che fondamentalmente mi difendo da queste accuse di Millie Bobby Brown e spiego che ci sono delle vite dietro", ha continuato Matt, "e non ha nulla a che fare con la mia sensibilità. Quindi ecco a te Millie".

Precedentemente, i Duffer avevano rivelato che il finale di Stranger Thigns 5 sarà lungo come Il Ritorno del Re. Secondo i creatori della serie Netflix, possiamo aspettarci ancora una volta un episodio finale paragonabile a un lungometraggio. I Duffer scherzando hanno detto: "Il finale sarà lungo come Il Ritorno del Re", un cenno all'ultimo film de Il Signore degli Anelli che dura 3 ore e 21 minuti.

