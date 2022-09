Stranger Things 5, Eddie potrebbe tornare? Shawn Levy: 'Improbabile, ma vi ascoltiamo'

L'Eddie Munson di Joseph Quinn è stato senza alcun dubbio il personaggio preferito di tutta la quarta stagione di Stranger Things e forse uno dei preferiti di tutta la serie. Ma le premesse per un ritorno sono limitate e nonostante i Duffer Brothers e Shaw Levy siano stati molto chiari, la risposta di quest'ultimo potrebbe far sperare.

Nonostante la serie sul Sottosopra creata per Netflix dai Duffer Brothers sia strettamente legata, se non già al fanservice, sicuramente all’amore che i fan hanno saputo regalarle nel corso degli anni (forse più di altre), i creatori dello show sono sempre apparsi molto sicuri delle loro scelte creative. Abbastanza da non tornare sui propri passi indipendentemente da quanti siano e quanto forte si facciano sentire gli spettatori. Di recente, per esempio, hanno rifiutato nettamente una richiesta su Stranger Things 5. Nemmeno se si tratta di Joseph Quinn, nemmeno per Eddie Munson. Sul quale, anche se con il finale uscito da un più di due mesi sarà ormai di dominio pubblico, seguiranno spoiler.

Come sapranno tutti gli spettatori della serie e forse persino chi non ha ancora avuto modo di vederla, Eddie si sacrifica nel Sottosopra per salvare Dustin, dopo quell’incredibile esecuzione di Master of Puppets dei Metallica. La sua morte, definitiva almeno dal punto di vista fisico, è stata uno shock, soprattutto perché il personaggio si è guadagnato una popolarità incredibile nel corso della stagione e poteva aver senso concedergliene una seconda in vista del finale di serie. Ora è lo showrunner Shawn Levy ha offrire una risposta tanto secca quanto interpretabile ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Lo showrunner ha detto: “Credo che un suo ritorno sia altamente improbabile. Però cavolo, molte persone non riescono nemmeno a gestire l’idea di una quinta stagione senza Eddie e senza una scusa per farlo tornare. Altamente improbabile. Altamente improbabile. Ma ti ascoltiamo, mondo. Lo sappiamo: siete ossessionati da Eddie. Lo eravamo anche noi”. Con dichiarazioni di questo tipo, Levy potrebbe star tastando il terreno, per scoprire se quegli escamotage narrativi tanto odiati per far resuscitare personaggi morti da tempo, nel caso di Eddie verrebbero accolti più che bene. Probabilmente sarebbe così. O magari potrebbero pensare a uno prequel a lui dedicato nel nuovo Stranger Things Cinematic Universe che vede Kevin Feige coinvolto nella crazione, notizia solo di ieri. Voi cosa vorreste?