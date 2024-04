Stranger Things 5, Eddie tornerà? Finalmente parla Joseph Quinn!

La quarta stagione di Stranger Things ha presentato al pubblico il personaggio di Eddie Munson, diventato subito uno dei preferiti dai fan prima di morire nella missione nel Sottosopra del gruppo di protagonisti. Eppure, stando alla risposta ambigua di Joseph Quinn, interprete del personaggio, un suo ritorno potrebbe non essere da escludere.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Finn Wolfhard a proposito di una sua eventuale partecipazione a film Marvel, torniamo ad occuparci di Stranger Things per condividere le parole dell’attore britannico, che ritroveremo in Il Gladiatore 2, durante un incontro con il pubblico alla fiera del fumetto FACTS che si è svolta nel fine settimana in Belgio.

Come si può vedere in un video postato su X, a una precisa domanda su un suo eventuale ritorno nella nuova stagione dello show, Quinn si è prima mostrato indeciso su come rispondere, quindi sorridendo, ha sorpreso la platea presente davanti a lui: “Io lo so, ma non ve lo dirò. Buona domanda”.

In un’intervista rilasciata in un’altra occasione, l’attore aveva lasciato aperta la porta a un possibile ritorno del personaggio: “Sapete, qualsiasi cosa è possibile, e io sono pronto per tutto. Quindi, vedremo”.

In attesa di scoprire qualcosa di più su quello che ci riserverà la quinta e ultima stagione dell’amatissima serie tv e di capire se davvero Eddie potrà tornare e in che modo, vi lasciamo alla foto dal set di Stranger Things che sta facendo nascere speculazioni sulla Rete.

