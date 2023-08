Stranger Things 5, i nuovi episodi si concentreranno di più su questo personaggio

Stranger Things è una delle serie di punta nella storia di Netflix e i fan attendono con ansia la quinta e ultima stagione che verrà pubblicata nel 2024. Nei nuovi episodi probabilmente verrà dato maggior spazio ad un personaggio un po' penalizzato nella quarta stagione, che potrebbe prendersi una 'rivincita' sul finale.

Si tratta di Will Byers, interpretato da Noah Schnapp, che nelle prime stagioni con la sua scomparsa era il fulcro narrativo della storia ma che nelle successiva evoluzione della trama è passato un po' in secondo piano. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Stranger Things 4, in attesa dei nuovi episodi.



Tuttavia, la quinta stagione potrebbe cambiare le cose, come ha spiegato Ross Duffer:"Will è di nuovo al centro della scena nella stagione 5. Questo arco emotivo per lui è ciò che speriamo possa legare l'intera serie. Will è abituato ad essere quello giovane, quello introverso, quello che viene protetto. Quindi parte del suo viaggio non è solo la sessualità è Will che si fa strada da giovane".



Naturalmente è passato del tempo dall'ultima stagione e lo sciopero di attori e sceneggiatori potrebbe complicare le cose anche per l'ultima stagione di Stranger Things quindi l'attenzione è rivolta al modo in cui gli showrunner gestiranno queste criticità.



Stranger Things 5 riporterà sullo schermo Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, al fianco di Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder e David Harbour.

Lo scorso anno vi raccontavamo cosa ci si aspetta da Stranger Things 5.