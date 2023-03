Stranger Things 5: la famiglia Byers sarà più centrale nel finale? I fan ci sperano

Mentre Joyce ha avuto molte storie incentrate su di lei, compresa la sua missione nella stagione 4 di Stranger Things per trovare Hopper, Will e Jonathan non hanno goduto della stessa attenzione. La quarta stagione ha visto Will alle prese con i suoi sentimenti non corrisposti per Mike, mentre Jonathan ha agito per lo più come personaggio di sfondo quando non era impegnato a fare il fratello maggiore o a rientrare nella sfera di interessi di Nancy. Nonostante siano personaggi importanti, le cui storie nella prima stagione erano direttamente collegate al Sottosopra, Will e Jonathan hanno finito per essere relegati in secondo piano con il progredire della serie. Questo è un problema che la quinta stagione potrebbe affrontare.

Will e il resto della famiglia Byers non hanno avuto molto spazio dopo gli eventi della prima stagione . Poiché la prima stagione era incentrata sulla scomparsa di Will, aveva senso che la famiglia Byers fosse coinvolta attivamente, con Joyce e Jonathan che avevano i loro archi narrativi incentrati sulla ricerca di Will e del Sottosopra. Tuttavia, con il progredire della serie, il mondo di Stranger Things si è ampliato e la famiglia Byers non ha avuto più lo stesso spazio sullo schermo.

Nelle ore successive a questo post, i fan di Stranger Things si sono riversati su Twitter esprimendo la speranza che questa nuova descrizione della quinta stagione traduca nel fatto che verrà dato più spazio alla famiglia Byers sullo schermo . I fan sembrano più entusiasti della prospettiva di vedere di più Will, che è stato vittima del Sottosopra durante le stagioni 1 e 2 della serie. Altri invece sperano semplicemente che ci siano grandi cose in vista per la quinta stagione di Stranger Things .

