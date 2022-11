Stranger Things 5, fermi tutti: ma quindi rischia di slittare al 2025?!

Nelle ultime ore, David Harbour ha dichiarato che nel corso delle riprese della quinta e ultima stagione di David Harbour dovrà dividersi col set MCU dei Thunderbolts, rallentando il tutto. Nonostante le rassicurazioni, questo ha spinto molti a rivedere la data d'uscita dal 2024 al 2025.

David Harbour assicura il contrario – o meglio, assicurava il contrario prima di rivelare l’ostacolo dei Thunderbolts, in dichiarazioni precedenti – ma più di una testata si sta facendo venire il dubbio. Già si inizia a titolare che nel migliore dei casi non debutterà “almeno” fino al 2024. Ci teniamo a specificare che, attualmente, gli ultimi piani dichiarati la davano sicuramente non prima di metà 2024 – è lo stesso Harbour a ribadirlo – ma sei mesi di ritardo potrebbero facilmente accumularsi di fronte a queste tempistiche.

Cominciamo dall’inizio riprese. Sappiamo dalle dichiarazioni di Harbour che saranno più o meno in parallelo a quelle di Thundebolts. E sappiamo anche, proprio da ieri, che l’inizio riprese del film Marvel dovrebbe puntare a non prima di giugno 2023, quindi in estate. Questo fila anche, mese più mese meno, con le speculazioni di molti insider secondo cui le riprese dell’ultima di Stranger Things sarebbero iniziate verso la primavera del 2023. E con l’aggiornamento, rivelato proprio da Harbour, che i Duffer sono ancora al lavoro per terminare le sceneggiature e che potrebbero impiegare fino alla fine di questo 2022.

Tenuto conto di questo, se la serie volesse debuttare entro il 2024 dovrebbe chiudere sia la fase di riprese che quella di post-produzione ben prima di un anno e mezzo, perché dovrebbe concedere almeno un paio di mesi alla fase promozionale. Ma proprio un anno e mezzo è quanto è servito alla scorsa stagione per essere prodotta e montata. In quel caso era il Covid a ritardare il tutto, ma in questo Harbour ha già detto che potrebbe dover lavorare una settimana sì e una no per seguire i Thunderbolts.

Insomma, fatti i dovuti conti a partire dall’estate o anche solo dalla primavera 2023, è molto improbabile che la quinta di Stranger Things possa uscire entro metà 2024. Molto più probabile invece che venga chiusa per la fine di quell’anno e si renda disponibile per la primissima finestra distributiva del 2025, come molti la stanno dando in calce alle dichiarazioni di Harbour. Noi aspetteremo nuovi aggiornamenti. Inutile dire però che, come voi, vorremmo vederla il prima possibile.