Stranger Things 5, Finn Wolfhard sul coming out di Noah Schnapp: 'Sono orgoglioso di lui'

Qualche settimana fa, Noah Schnapp ha fatto coming out dichiarando di essere più simile di quanto pensasse al personaggio che interpreta in Stranger Things, ovvero Will, che al termine della quarta stagione della serie Netflix scopriamo essere gay e provare dei sentimenti per Mike. Proprio quest'ultimo, Finn Wolfhard, ha commentato ora la notizia.

"Quando l'ho visto, mi si è formato un grande sorriso sul volto", ha detto Wolfhard a GQ in una nuova intervista pubblicata ieri. "Ero davvero orgoglioso di lui". Wolfhard interpreta Mike Wheeler nella serie Netflix.

"Non ci scriviamo messaggi tutti i giorni, e non perché... mandi messaggi ai tuoi cugini tutti i giorni? Probabilmente no. Sono la nostra famiglia. Ci sentiamo per i compleanni degli altri. Ci sentiamo ogni tanto", ha aggiunto. "Ma allo stesso modo in cui funziona una famiglia, se mai avessi bisogno di qualcosa, loro sono lì", ha detto.

Nell'ormai famoso video postato sul suo account TikTok, Noah Schnapp aveva scritto: "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essere stato spaventato come una persona chiusa in un armadio per 18 anni, tutto quello che hanno detto è stato 'lo sappiamo'. Sai cosa non è mai stato? Una cosa così seria. Non è mai stato così serio. Francamente, non sarà mai così seria".

Per quanto riguarda la sessualità di Will, è stata una questione aperta fin dal primo episodio di Stranger Things, ma Schnapp ha sempre evitato le domande sull'identità sessuale del personaggio, affermando invece che questo era ancora "a discrezione dell'interpretazione del pubblico". Nell'intervista rilasciata a luglio a Variety, Schnapp ha dichiarato di non essere del tutto sicuro di ciò che i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer avevano in mente per Will e, una volta capito, non voleva rovinare il modo in cui lo show avrebbe rivelato il viaggio del personaggio nella quarta stagione.

Le riprese di Stranger Things 5 inizieranno a maggio e lo show arriverà probabilmente su Netflix nel 2024 inoltrato.