Stranger Things 5, Finn Wolfhard:'Verranno date risposte ad una quantità folle di domande'

I fan non vedono l'ora di poter vedere i nuovi episodi di Stranger Things, la serie di successo targata Netflix che nel 2024 chiuderà i battenti con la quinta stagione. Ma quali saranno le novità dei prossimi episodi? La star Finn Wolfhward ha confessato che Stranger Things 5 risponderà a tantissime domande e quesiti sulla trama.

Intervistato da Collider, Wolfhard ha dichiarato:"Beh, penso che risponda ad una quantità folle di domande sulla leggenda di Stranger Things, la costruzione del mondo. Penso che molte persone saranno felici di tornare. È l'ultima stagione, quindi vogliamo tornare alle radici del motivo per cui lo show è stato così speciale, in primis. E perché le dinamiche sono così speciali. Sarà davvero elettrizzante. Sono entusiasta, ovviamente, di tornare al passato e girarlo. Penso che sarà molto triste ma sono anche entusiasta, come fan, di entrarci e sono entusiasta di vedere tutti, non so ancora come andrà a finire, davvero. Ho letto solo i primi tre, quindi vedremo. Ma sì, sono entusiasta di vedere dove vanno a finire le trame di tutti i personaggi". Cosa ci aspetta nel futuro di Stranger Things?



Sono ancora molte le risposte mancanti in Stranger Things e l'ultima stagione potrebbe essere davvero l'occasione per risolvere alcuni misteri che ancora regnano a Hawkins e nel Sottosopra.



Torneranno per l'occasione le giovani star, tra cui Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo, con Winona Ryder e David Harbour.



Anche un'altra star della serie ha svelato alcune curiosità su Stranger Things 5.