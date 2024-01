Stranger Things 5, la nuova foto vi distruggerà se ancora piangete per Eddie

Le riprese di Stranger Things 5 sono appena iniziate ad Atlanta, in Georgia, e dalla rete stanno cominciando a spuntare le prime immagini dal set che mostrano gli attori in azione. Tra queste, alcune hanno immortalato anche l'attore Gaten Matarazzo, i cui costumi di scena saranno un duro colpo per quelli che non hanno superato la morte di Eddie.

Le nuove foto trapelate oggi, dopo le immagini di Robin e Steve, mostrano il personaggio di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) sfoggiare la sua t-shirt dell'Hellfire Club e un'acconciatura decisamente ispirata a Eddie Munson.

Condivisa anche sui social media ufficiali di Stranger Things con la didascalia "L'Hellfire vive!", l'immagine non lascia spazio a dubbi sull'impatto della morte di Eddie su Dustin. Ma nel caso in cui aveste dei dubbi, i fan locali hanno anche individuato alcuni dettagli dal luogo delle riprese.

In un paio di immagini condivise su X (ex Twitter), Matarazzo può essere visto in piedi accanto alla lapide di Eddie Munson. Nella quarta stagione, Eddie (interpretato da Joseph Quinn) è diventato subito il personaggio preferito dai fan, in quanto perennemente all'ultimo anno di liceo con una reputazione difficile ma un cuore d'oro. Conosciuto per la sua tendenza a fuggire dalle sue paure, Eddie mostra un notevole coraggio nell'episodio finale della stagione, quando sacrifica la sua vita per salvare Dustin e la città di Hawkins.

Mentre il pubblico e i protagonisti sanno bene che Eddie è morto da eroe, il resto della città lo considera ancora un pazzoide locale con precedenti penali e il principale sospettato della morte di Chrissy. Nelle immagini del set, sembra che la tomba di Eddie sia stata vandalizzata con la scritta "Brucia all'inferno" dipinta con lo spray sulla superficie della pietra. Da notare anche che la lapide non sembra avere alcuna data visibile al momento, ma vi è stato semplicemente inciso "Edward Munson, ora in pace".

La maggior parte dei dettagli sulla trama della quinta stagione di Stranger Things sono stati tenuti nascosti per il momento. Si prevede che i prossimi episodi vedranno un salto temporale più ampio rispetto ai pochi mesi standard dello show tra una stagione e l'altra, come dimostra la natura malconcia della t-shirt Hellfire di Dustin (che era nuova di zecca nella stagione 4) nelle nuove immagini.

I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno anticipato che gli episodi finali chiuderanno il cerchio della serie, con i personaggi che torneranno alle dinamiche che ci avevano conquistati nella prima stagione.