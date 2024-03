Stranger Things 5, la nuova foto dal set fa partire le speculazioni sulla stagione finale

La quinta stagione di Stranger Things è in produzione da un po’, con le prime anticipazioni dal set che cominciano a preparare i fan al gran finale della serie. Una nuova foto diffusa dai social da uno dei due creatori dell’opera ha acceso l’immaginazione degli utenti della Rete, pronti a ipotizzare cosa verrà portato in scena nella narrazione.

Dopo aver riportato che Matthew Modine officerà il matrimonio di Millie Bobby Brown, torniamo ad occuparci del capitolo finale di Stranger Things per condividere le due foto che Russ Duffer ha pubblicato per celebrare il compleanno di Will.

La seconda immagine, in particolare, presa direttamente dal set e che vede il personaggio di Noah Schnapp sdraiato al fianco del se stesso, molto più giovane, della prima stagione, ha, destato l’attenzione e creato scompiglio tra gli utenti di Instagram che hanno cominciato a chiedersi se quanto si vede nella scena possa anticipare un flashback, un sogno del personaggio o gli effetti di un trucchetto mentale di Vecna.

In molti si sono detti felici del fatto che gli autori siano tornati, evidentemente, ad omaggiare l’indimenticata prima stagione, esprimendo tutta la propria impazienza nel poter finalmente vedere l’atteso finale di una delle serie più amate della storia della piattaforma di streaming dalla N rossa.

In attesa di ulteriore materiale promozionale e delle anticipazioni di un primo trailer, vi lasciamo alle parole di Millie Bobby Brown sulla quinta stagione di Stranger Things.

