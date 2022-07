Stranger Things 5, i fratelli Duffer anticipano: 'Sarà più breve della stagione 4'

Se la quarta stagione di Stranger Things vi è piaciuta, ma vi è anche sembrata lunghissima, non temete: i fratelli Duffer hanno anticipato che la quinta sarà più breve. O almeno, quella è l'idea.

La quarta stagione stagione di Stranger Things è stata un successo, e nemmeno la durata monstre degli episodi finali ha scoraggiato gli appassionati della serie Netflix dal darsi al binge-watching selvaggio.

Tuttavia, forse ad alcuni farà piacere (o dispiacere, dipende) sapere che per la quinta e ultima stagione di Stranger Things sono previsti meno episodi, e di durata più simile a quella che avevamo avuto nelle precedenti stagioni.

"Pensavamo che la quarta stagione sarebbe stata di 8 episodi, e che la loro lunghezza sarebbe stata la solita. Quindi se ci avessero fatto questa domanda prima di iniziare a girare la quarta stagione, ecco cosa avremmo detto" ha premesso Matt Duffer durante l'intervista con Collider "Comunque penso che punteremo di nuovo agli 8 episodi. Non vogliamo che siano 13 ore totali. Stiamo pensando più a 10 ore, o qualcosa del genere. E credo che sarà più lunga della prima stagione, perché c'è ancora molto in sospeso, ma non credo che sarà più lunga della quarta".

Anche perché, aggiunge Ross: "In questa stagione, ad esempio, ci sono volute due ore solo perché i personaggi si accorgessero che il mostro stava uccidendo gli abitanti di Hawkins. Ora però conoscono la minaccia, e questo sicuramente velocizzerà i tempi".