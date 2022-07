Stranger Things 5, i fratelli Duffer: 'Il finale sarà lungo come Il ritorno del re'

Il finale di Stranger Things 4 vol. 2 ha letteralmente fatto impazzire i fan della serie Netflix che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella stagione 5. Sembra però che gli ultimi episodi dello show saranno molto diversi da ciò a cui siamo abituati e il finale di stagione potrebbe essere addirittura lungo quanto Il ritorno del re.

A rivelarlo sono stati i fratelli Duffer in un episodio del podcast Happy Sad Confused: "Per la prima volta in assoluto, non abbiamo terminato il racconto alla fine della stagione 4, quindi ci troviamo già nel vivo. Non posso dire con certezza che andremo a 100 miglia all'ora sin da subito, ma le cose si svilupperanno abbastanza velocemente. I personaggi saranno già in azione. Avranno già un obiettivo e una spinta verso ciò che c'è da fare, e penso che si ritagliano almeno un paio d'ore per fare ciò che devono e renderanno questa stagione davvero diversa".

Secondo i creatori della serie Netflix, possiamo aspettarci ancora una volta un episodio finale paragonabile lungometraggio. I Duffer scherzando hanno detto: "Il finale sarà lungo come Il ritorno del re", un cenno all'ultimo film de Il Signore degli Anelli che dura 3 ore e 21 minuti.

Gli showrunner che a breve riprenderanno la stesura degli script di Stranger Things 5, hanno ammesso che nelle loro intenzione, l'episodio conclusivo della serie durerà "almeno due ore", ma non sarà più lungo del finale della stagione 4. Tra l'altro, pare che ci siano già moltissime idee su quello che dovrà accadere, tanto che hanno ammesso di avere idee per almeno 8 finali differenti. Staremo a vedere quale sarà quello prescelto. Speriamo solo di non dover attendere troppo a lungo,