Stranger Things 5, i fratelli Duffer rivelano quando torneranno a scrivere gli episodi

La quarta stagione di Stranger Things è appena terminata, ma si pensa già al futuro, e i creatori dello show Matt e Ross Duffer hanno già rivelato quando torneranno a mettere nero su bianco le loro idee, ovvero quando la writer's room riaprirà i battenti per l'ultima stagione della serie.

Noi dobbiamo ancora riprenderci dal finale di Stranger Things 4, ma i fratelli Duffer sono già (quasi) pronti a tornare a scrivere la quinta e ultima stagione dello show.

In un'intervista con il sito Collider, il duo ha infatti già dato delle coordinate temporali per quando si rimetterà all'opera.

"Ci prenderemo una piccola vacanza a luglio, e poi torneremo a scrivere" ha dichiarato Ross Duffer "So che che la writer's room si riempirà e darà inizio ai lavori già nella prima settimana di agosto".

Prima di quanto si potesse pensare, dunque, specialmente considerando che i Duffer hanno letteralmente terminato di lavorare a Stranger Things 4 il giorno in cui sono arrivati gli ultimi episodi su Netflix.

Ma in realtà, sembra che ci sarà più un lavoro di fino da fare che altro, dato che in precedenza i due avevano raccontato di avere già scritto le sceneggiature dei nuovi episodi ancor prima di girare la stagione appena trasmessa.

"Avevamo già tutte le sceneggiature pronte prima di iniziare a girare, così che potessimo avere un'idea d'insieme. Quindi la quarta e la quinta stagione potrebbero essere viste come due parti di un unico pezzo, e questo per via dei sei mesi di pausa che abbiamo avuto a causa della pandemia. Di solito non abbiamo tutto questo tempo a disposizione"