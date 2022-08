Stranger Things 5, i fratelli Duffer: 'Ci focalizzeremo sui personaggi principali'

Ci siamo lasciati da poco alle spalle la quarta stagione di Stranger Things, ma gli sceneggiatori sono già al lavoro su Stranger Things 5, e ora i fratelli Duffer ci svelano quale sarà il focus dei nuovi episodi.

Il duo che ideato una delle serie tv più popolari del decennio si è dilungato, durante una recente intervista con IndieWire, nello spiegare qualcosa in più sul loro processo creativo per Stranger Things, e su come riescono a mantenere l'equilibrio tra vecchio e nuovo.

"Ogni volta che introduciamo un nuovo personaggio, vogliamo essere sicuri che saranno una parte integrale della narrazione" ha spiegato Ross "È qualcosa che ovviamente abbiamo fatto anche con Eddie in questa stagione, ci siamo detti 'Ok, ci serve un personaggio che faccia funzionare davvero questa storyline, e dargli il turbo di cui ha bisogno' Ma ogni volta che facciamo una cosa del genere, siamo nervosi, perché pensiamo 'Ecco, abbiamo un cast incredibile di attori pieni di talento, e ogni momento che passiamo con questi nuovi personaggi togliamo del tempo a quelli che già c'erano'. Per cui stiamo sempre molto attenti ai nuovi personaggi che inseriamo nella storia"

"Nel caso specifico di Eddie, ci è voluto davvero tanto per trovare Joe Quinn, e si sono susseguite tante modifiche al personaggio, perché non si può aggiungere qualcuno che toglierà tempo ai personaggi principali se non è davvero grandioso" ha poi continuato.

"Lo stesso è valso per Sadie e Maya [Sink e Hawke]. E non è che gli attori non lo sanno. Sono consapevoli di entrare a far parte di un cast che gli spettatori amano, e stiamo introducendo degli elementi nuovi. E in tanti show queste cose le vedi non funzionare, quindi il nervosismo colpisce tutti, ma come ha detto Ross, soprattutto con loro tre e Dacre [Montgomery], che interpretava Billy, è stato davvero divertente perché questi attori erano davvero incredibili" ha aggiunto Matt, concludendo che "Ci piace rimescolare le carte in gioco, quindi magari cambiamo la trama o aggiungiamo un nuovo mostro. Ma stiamo facendo di tutto per resistere [e non cedere alla tentazione di introdurre nuovi personaggi] nella quinta stagione. Stiamo cercando di non farlo e concentrarci sui personaggi originali della serie, immagino".