Stranger Things 5, Gaten Matarazzo ha paura della fine: "Non avrò più un lavoro sicuro"

Adesso che la conclusione di Stranger Things sta diventando sempre più una realtà, a turno i vari attori protagonisti del cast hanno ammesso la loro grande tristezza nel dire addio non solo allo show, ma anche a quei colleghi con cui hanno condiviso il set negli anni. La serie dei record di Netflix, lo ricordiamo, si concluderà con la Stagione 5.

Intervenuto come ospite al Tonight Show, Gaten Matarazzo - interprete di Dustin nello show dei Duffer Brothers - ha anche lui ammesso la sua paura verso la conclusione della serie, soprattutto per il fatto di rimanere senza quel lavoro che di anno in anno lo attendeva in modo sicuro: "Penso sia interessante vedere come le persone hanno reagito alla serie. Ed è stata così importante per tutti noi. Per me la serie è stata essenziale per la crescita che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ha definito un decennio della mia vita".

L'attore ha continuato: "C’è sicuramente dell’entusiasmo perché vuoi concludere la storia e vedere come questi personaggi si evolveranno per l’ultima volta, e come concluderanno i loro percorsi. Ma c’è anche una profonda paura. Non solo è stato fantastico, ma inoltre ha rappresentato un lavoro che mi ha dato sicurezza per un po’. Ora dovrò tornare a essere un freelance".

Matarazzo ha quindi rassicurato i fan sul fatto che i Duffer Brothers sanno bene quello che stanno facendo e che hanno in mente il finale dello show fin dall'inizio di questa avventura; tuttavia, l'attore spera nel fatto che lui e gli altri protagonisti di Stranger Things possano finalmente avere l'occasione di vivere una vita tranquilla al termine di tutta questa storia.

L'inizio delle riprese di Stranger Things 5 potrebbe essere stato spoilerato da un attore del cast, e la data coinciderebbe con una release sulla piattaforma streaming entro il 2025, visti i lunghi tempi di post-produzione dello show.