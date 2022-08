Stranger Things 5 e Jamie Bower: 'Vecna sarà incazzato nero!'

Dopo avervi raccontato nella nostra recensione la quarta stagione di Stranger Things, iniziano già ad emergere dichiarazioni e curiosità sul quinto e conclusivo capitolo della serie targata Netflix.

In una recente intervista Jamie Bower, il temibile Vecna apparentemente sconfitto da Eleven nell'ultimo finale di stagione, ha espresso la sua opinione sul suo personaggio e sui possibili scenari che potrebbero aprirsi per il capitolo conclusivo.

Ha dichiarato ai microfoni di NME recentemente: "È infuriato, è adeguatamente irritato. Non credo che si sia ritirato a leccarsi le ferite in preda all'infelicità. Si sta ricostruendo e ha voglia di sangue...avete fatto un grosso errore". Sarà quindi la vendetta la forza denotatrice che muoverà presumibilmente la trama dell'ultima stagione e che legherà indissolubilmente l'ex inserviente Vecna a Eleven, come ha aggiunto Bower: "Credo che la vendetta sia una parte importante. Mi hai tolto tutto, ora tocca a me toglierti tutto".

Per il momento queste restano solo speculazioni, come le molte teorie dei fan che già circolano in rete sul destino dei nostri amati ragazzini di Hawkins e, per di più, poco o nulla si sa ancora sulla data di uscita della quinta stagione. Quel che è certo è che le riprese non inizieranno prima del 2023 e presumibilmente dovremmo aspettare ancora un po' per poter scrivere la parola fine alle avventure nel Sottosopra.