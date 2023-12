Stranger Things 5 sarà 'la prima stagione sotto steroidi' secondo i Duffer

Inutile tentare di abbassare le aspettative: per una serie come Stranger Things, capace (con alti e bassi, certo) di cavalcare a meraviglia l'onda di nostalgia per gli anni '80 e allo stesso tempo di creare un immaginario immediatamente riconoscibile, ci si aspetta un finale col botto. Cos'hanno da dire al riguardo i Duffer Brothers?

Pronti a riprendere a gennaio i lavori sulla quinta stagione di Stranger Things, i due autori non hanno certo cercato di placare l'entusiasmo dei fan: anzi, secondo i nostri quest'ultima stagione della serie Netflix (al netto degli spin-off in arrivo) ci porterà indietro dritti alle atmosfere della prima, indimenticabile stagione.

"Questa stagione è tipo la prima stagione sotto steroidi. È la più grande che abbiamo mai fatto in termini di proporzioni, ma è davvero divertente perché tutti sono tornati a Hawkins: le interazioni tra i ragazzi e Undici saranno più in linea con quello che erano durante la prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma le storie di Dustin, Lucas, Undici e Hopper si fermano qui. Questo è tutto" hanno spiegato i Duffer.

Cosa vi aspettate da questi ultimi episodi e, soprattutto, su cosa (e chi) pensate dovrebbero incentrarsi i futuri spin-off? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, quali sono le teorie più popolari sul finale di Stranger Things.