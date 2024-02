Stranger Things 5, Linda Hamilton non sa ancora come finirà la serie!

Stranger Things 5 è probabilmente la serie televisiva più attesa del 2025, nel mentre che attendiamo di vedere un primo trailer però, le notizie in merito ai nuovi ed ultimi episodi non mancano. Tutto ciò ovviamente non fa che gettare ancora più carne sul fuoco per quello che, probabilmente, ha tutte le carte per essere un progetto molto ambizioso.

Tra le tante informazioni, sappiamo anche che Lina Hamilton sarà in Stranger Things 5, ed è proprio la stessa attrice, celebre per aver partecipato al franchise di Terminator, ad avere recentemente commentato la sua esperienza durante le riprese delle nuove puntate.

Secondo quest'ultima infatti, avere avuto la possibilità di partecipare in prima persona ad una serie che ha sempre seguito in quanto spettatrice, potrebbe avergli rovinato ciò che l'ultima stagione ha da offrire.

"Ho adorato ogni stagione. Adoro tutto...quindi ora avverto una sorta di sindrome dell'impostore nel trovarmi qui. Credo sia come essere catapultati negli anni ottanta", ha condiviso la star a US Weekly.

"Credo che in un certo senso questo mi abbia rovinato la serie. Una volta che entro a far parte di un film o di una serie, poi non lo guardo mai. Quindi non vedrò come finisce Stranger Things".

Voi che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.