Stranger Things 5, Linda Hamilton: 'Totalmente diverso da tutto ciò che ho fatto finora'

Anche Linda Hamilton è nel cast di Stranger Things 5, e l’attrice ha dichiarato che l’esperienza sul set della serie è “diversa da qualsiasi cosa abbia fatto prima”.

La star di Terminator è la new entry per l’ultima stagione della punta di diamante di Netflix, e in un’intervista con io9, l’attrice ha rivelato di esser stata catapultata in un mondo completamente nuovo per lei:

“Completamente diverso da qualsiasi cosa ho fatto in precedenza. Mi sono sentita come se, “c’è davvero un posto per me in questo show?” Dopo averla guardata per quattro stagioni e averla amata così tanto, ho pensato: "Non è il mio posto. Quello è il loro mondo. È davvero interessante [cercare di] inserirsi in una storia che si conosce molto bene. È stato un po' strano per me; ho provato un po' di sindrome dell'impostore. Ma stiamo facendo in modo che funzioni. Sono felicissima e mi sto divertendo molto in questo show. Hanno creato un bel posto per me. E io lo sfrutterò”.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul ruolo ricoperto da Hamilton all’interno di Stranger Things 5, ma siamo sicuri che molto presto ci saranno novità a tal proposito. La quinta stagione arriverà molto probabilmente nel 2025. Qui potete trovare le nuove foto dal set di Stranger Things 5 con Millie Bobby Brown.