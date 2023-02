Stranger Things 5: Matthew Modine spera nel ritorno del Dr. Brenner per il finale

Con le riprese di Stranger Things 5 a maggio, a quanto sembra, gli attori del cast principale hanno rilasciate nelle ultime settimane dichiarazioni nelle quali è evidente che ognuno affronterà l'addio in maniera molto personale. La costante è che nessuno vorrebbe farlo, anche se è il momento di andare avanti. Matthew Modine però spera di tornare.

Nonostante il suo personaggio sia tra i più odiati dello show, Modine nutre la speranza che il Dottor Martin Brenner possa in qualche modo ritornare in un modo o nell'altro nella quinta stagione. "È morto?" Ha chiesto Modine a Radio Times durante i BAFTA di quest'anno. "Vorrei saperlo, amo Millie Bobby Brown, amo [i creatori] i fratelli Duffer e [il produttore] Shawn Levy ed è stato uno show meraviglioso in cui lavorare, è stato divertente ogni giorno in cui ci ho lavorato".

Tuttavia, Modine ha aggiunto che spera che possano accadere cose più strane ("stranger things") con il suo personaggio, permettendo un ritorno di questo cattivo nella stagione finale dello show.

"Spero che ci sia un modo per resuscitare il Dr. Brenner e inserirlo nella storia, perché sarebbe meraviglioso far parte dell'ultima stagione", ha continuato l'attore. "Beh, in realtà non l'abbiamo visto morto - era solo sdraiato nel fango. È sopravvissuto al Demogorgone, è sopravvissuto a Vecna nell'episodio 1 della stagione 4...".

Se è vero che il Dr. Brenner ha sconfitto la morte in diverse occasioni, sembra improbabile che si sia salvato dalla sparatoria durante la quarta stagione di Stranger Things. Tuttavia, questo non significa necessariamente che il personaggio dovrà essere per forza del tutto assente. Oltre ad apparire in una serie di flashback prima del suo ritorno nella quarta stagione, il Brenner di Modine è apparso come allucinazione durante gli eventi della seconda stagione.

Recentemente, David Harbour si è detto pronto a dire addio a Stranger Things. La quinta stagione dovrebbe uscire in streaming tra il 2024 e il 2025.