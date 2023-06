Stranger Things 5, Maya Hawke conferma: le riprese sono in stop

Lo sciopero degli sceneggiatori ha messo in ginocchio molte produzioni di Hollywood, tra cui l'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things: a confermarlo è Maya Hawke attrice che già da molto tempo a rubato il cuore dei fan nel ruolo di Robin.

L'attrice ha dichiarato che la produzione di Stranger Things 5 è stata interrotta. La posizione dei Duffer Brothers era sempre stata chiara: non avrebbero lavorato alla sceneggiatura fino a quando lo sciopero non degli sceneggiatori non si sarebbe sciolto. Una linea di ferro confermata da Maya Hawke.

Ora che gli effetti dello sciopero iniziano a farsi sentire anche tra i fan, potrebbero essere il momento giusta per una svolta nel settore: "Speravo che i Duffer Brothers arrivassero a un accordo equo con lo stesso amore, intensità ed eccitazione che hanno avuto in tutte le altre stagioni, ma c'è stata molta pressione", ha detto Hawke a Inverse. Intanto Maya Hawke ha chiarito alcuni sviluppi che avrà il suo personaggio in Stranger Things 5: Robin potrebbe non avere bisogno di una fidanzata.

La produzione di uno show della portata di Stranger Things non è mai stata spicciola, e dopo i ritardi dovuti alla pandemia, la gestazione della quarta stagione è stata lunga e turbolenta. La quinta stagione potrebbe andare incontro allo stesso destino.

Stranger Things 5 potrebbe rispondere a tutti i misteri irrisolti dell'intera saga, ma i fan dovranno attendere più del previsto per tornare nel Sottosopra.